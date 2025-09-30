< sekcia Regióny
V Bratislavskom kraji schválili projektové zámery za vyše 80 mil. eur
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba hodnotí schválenie projektových zámerov za vyše 80 miliónov eur za ďalší krok smerom k modernému, inkluzívnemu a ekologickému regiónu.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja schválila na svojom v poradí pätnástom zasadnutí vyše 20 projektových zámerov. Zameriavajú sa na rozvoj regiónu v oblasti dopravnej infraštruktúry, sociálnych služieb, vzdelávania i zelenej transformácie či digitalizácie.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba hodnotí schválenie projektových zámerov za vyše 80 miliónov eur za ďalší krok smerom k modernému, inkluzívnemu a ekologickému regiónu. Podčiarkol, že súčasťou schválených projektových zámerov sú aj Kampus zdravia a športu v Petržalke a obchvat Modry, na ktorých kraj už roky intenzívne pracuje. „Kým prvý prinesie inovatívny prístup do odborného vzdelávania a bude vlajkovou loďou stredných odborných škôl, druhý projekt zásadne zlepší kvalitu života obyvateľov Modry a jej okolia vďaka odkloneniu najmä tranzitnej dopravy,“ upozornil Droba.
Riaditeľ odboru implementácie operačných programov Peter Furik informoval, že kraj sa z hľadiska prideľovania podpory na konkrétne projektové zámery dostal na úroveň 95 percent alokácie. „Zároveň kontinuálne pracujeme s mestami a obcami, aby sme im pomohli čo najskôr schválené projekty zazmluvniť a realizovať,“ dodal Furik.
V rámci Bratislavy sa projektové zámery týkajú Petržalky, Záhorskej Bystrice, Vrakune či Rače, v okrese Malacky to sú okrem okresného mesta aj Gajary a Kostolište, Sološnica, Malé Leváre či Kuchyňa, schválené projektové zámery sa týkajú i Pezinka a Svätého Jura, ale i Bernolákova, Boldogu, Miloslavova či Dunajskej Lužnej v okrese Senec.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba hodnotí schválenie projektových zámerov za vyše 80 miliónov eur za ďalší krok smerom k modernému, inkluzívnemu a ekologickému regiónu. Podčiarkol, že súčasťou schválených projektových zámerov sú aj Kampus zdravia a športu v Petržalke a obchvat Modry, na ktorých kraj už roky intenzívne pracuje. „Kým prvý prinesie inovatívny prístup do odborného vzdelávania a bude vlajkovou loďou stredných odborných škôl, druhý projekt zásadne zlepší kvalitu života obyvateľov Modry a jej okolia vďaka odkloneniu najmä tranzitnej dopravy,“ upozornil Droba.
Riaditeľ odboru implementácie operačných programov Peter Furik informoval, že kraj sa z hľadiska prideľovania podpory na konkrétne projektové zámery dostal na úroveň 95 percent alokácie. „Zároveň kontinuálne pracujeme s mestami a obcami, aby sme im pomohli čo najskôr schválené projekty zazmluvniť a realizovať,“ dodal Furik.
V rámci Bratislavy sa projektové zámery týkajú Petržalky, Záhorskej Bystrice, Vrakune či Rače, v okrese Malacky to sú okrem okresného mesta aj Gajary a Kostolište, Sološnica, Malé Leváre či Kuchyňa, schválené projektové zámery sa týkajú i Pezinka a Svätého Jura, ale i Bernolákova, Boldogu, Miloslavova či Dunajskej Lužnej v okrese Senec.