V Bratislavskom kraji skontrolovali počas akcie 36 vlakov aj 71 ľudí
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Polícia skontrolovala počas uplynulého týždňa v rámci preventívnej akcie Raipol 36 vlakov aj 71 ľudí. Hlavným cieľom akcie bolo zvýšenie bezpečnosti na železnici. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Hlavným cieľom akcie bolo zvýšenie bezpečnosti na železnici - od ochrany nákladu prepravovaného nákladnými vlakmi, cez kontrolu osôb vo vlakoch osobnej dopravy a v priestoroch staníc a ich blízkom okolí, až po predchádzanie krádežiam majetku cestujúcich. Súčasťou bola aj kontrola nelegálnej migrácie a pátranie po hľadaných osobách a veciach,“ priblížila polícia.
V rámci týždňa prevencie policajti skontrolovali 21 vlakov osobnej dopravy, 15 nákladných vlakov, 30 železničných staníc, päť úschovní batožiny, 42 úschovných skriniek a 71 osôb. „Počas dohľadu v blízkosti železníc bolo zistených 16 osôb, ktoré prechádzali cez koľaje na zakázaných miestach. Rovnako 23 vodičov motorových vozidiel porušilo predpisy v okolí železničných priecestí,“ objasnila polícia s tým, že všetky priestupky vyriešili policajti v blokovom konaní.
