Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 24. november 2025Meniny má Emília
< sekcia Regióny

V Bratislavskom kraji skontrolovali počas akcie 36 vlakov aj 71 ľudí

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

V rámci týždňa prevencie policajti skontrolovali 21 vlakov osobnej dopravy, 15 nákladných vlakov, 30 železničných staníc, päť úschovní batožiny, 42 úschovných skriniek a 71 osôb.

Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Polícia skontrolovala počas uplynulého týždňa v rámci preventívnej akcie Raipol 36 vlakov aj 71 ľudí. Hlavným cieľom akcie bolo zvýšenie bezpečnosti na železnici. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Hlavným cieľom akcie bolo zvýšenie bezpečnosti na železnici - od ochrany nákladu prepravovaného nákladnými vlakmi, cez kontrolu osôb vo vlakoch osobnej dopravy a v priestoroch staníc a ich blízkom okolí, až po predchádzanie krádežiam majetku cestujúcich. Súčasťou bola aj kontrola nelegálnej migrácie a pátranie po hľadaných osobách a veciach,“ priblížila polícia.

V rámci týždňa prevencie policajti skontrolovali 21 vlakov osobnej dopravy, 15 nákladných vlakov, 30 železničných staníc, päť úschovní batožiny, 42 úschovných skriniek a 71 osôb. „Počas dohľadu v blízkosti železníc bolo zistených 16 osôb, ktoré prechádzali cez koľaje na zakázaných miestach. Rovnako 23 vodičov motorových vozidiel porušilo predpisy v okolí železničných priecestí,“ objasnila polícia s tým, že všetky priestupky vyriešili policajti v blokovom konaní.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?

NOVANSKÝ: Znižovať teplotu pri chrípke treba začať až pri 38 stupňoch

PRIESKUM: S prijatím etického kódexu NRSR súhlasí 90,1 % respondentov

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?