Utorok 16. december 2025
V Bratislavskom kraji stúpla chorobnosť na chrípku

llustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Pri chrípke aj pri ARO bola najvyššia chorobnosť u detí do päť rokov.

Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - V Bratislavskom kraji v 50. týždni stúpla chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) o 266,8 percenta. Celkovo lekári zaevidovali 338 prípadov. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave na sociálnej sieti.

„Najvyššia chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná v okrese Senec, najnižšia v okrese Malacky,“ priblížil úrad. Komplikácie malo 91 pacientov. Komplikácie predstavovali sínusitídy, otitídy a pneumónie.

Rovnako stúpla aj celokrajská chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO), a to o 20,5 percenta. Nahlásených bolo 2020 ochorení. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Senec, najnižšia v okrese Malacky.

Pri chrípke aj pri ARO bola najvyššia chorobnosť u detí do päť rokov.

V Bratislavskom kraji bol z dôvodu chorobnosti prerušený výchovno-vzdelávací proces v troch materských školách a jednej základnej škole.

Stúpol aj počet chorých na COVID-19. Za minulý týždeň eviduje úrad 17 prípadov.
