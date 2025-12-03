< sekcia Regióny
V Bratislavskom kraji stúpol výskyt prípadov chrípky
Bratislava 3. decembra (TASR) - V Bratislavskom kraji v 48. týždni stúpla chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) o 24,1 percenta. Celkovo lekári zaevidovali 81 prípadov. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave na sociálnej sieti.
„Najvyššia chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná v okrese Bratislava V, najnižšia v okrese Bratislava IV,“ priblížil úrad. Komplikácie malo 141 pacientov. Komplikácie predstavovali sínusitídy, otitídy, pneumónie.
Rovnako stúpla aj celokrajská chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO), a to o 18,3 percenta. Nahlásených bolo 1541 ochorení. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava V, najnižšia v okrese Pezinok. „Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO a chrípku bola hlásená vo vekovej skupine detí do päť rokov,“ dodal RÚVZ.
Úrad pripomína, že najúčinnejšou prevenciou proti chrípke je očkovanie. Dôležité je aj posilňovanie imunity zdravou stravou a dostatkom spánku, dodržiavanie hygieny rúk, vyhýbanie sa preplneným priestorom a pravidelné vetranie priestorov. Rovnako otužovanie a dostatočná hydratácia.
