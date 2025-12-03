Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. december 2025Meniny má Oldrich
< sekcia Regióny

V Bratislavskom kraji stúpol výskyt prípadov chrípky

.
Ilustračné foto Foto: TASR

Úrad pripomína, že najúčinnejšou prevenciou proti chrípke je očkovanie.

Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - V Bratislavskom kraji v 48. týždni stúpla chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) o 24,1 percenta. Celkovo lekári zaevidovali 81 prípadov. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave na sociálnej sieti.

„Najvyššia chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná v okrese Bratislava V, najnižšia v okrese Bratislava IV,“ priblížil úrad. Komplikácie malo 141 pacientov. Komplikácie predstavovali sínusitídy, otitídy, pneumónie.

Rovnako stúpla aj celokrajská chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO), a to o 18,3 percenta. Nahlásených bolo 1541 ochorení. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava V, najnižšia v okrese Pezinok. „Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO a chrípku bola hlásená vo vekovej skupine detí do päť rokov,“ dodal RÚVZ.

Úrad pripomína, že najúčinnejšou prevenciou proti chrípke je očkovanie. Dôležité je aj posilňovanie imunity zdravou stravou a dostatkom spánku, dodržiavanie hygieny rúk, vyhýbanie sa preplneným priestorom a pravidelné vetranie priestorov. Rovnako otužovanie a dostatočná hydratácia.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne