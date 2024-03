V Bratislavskom kraji sú prezidentské voľby pokojné a bez problémov

Bratislava 23. marca (TASR) - Sobotné prezidentské voľby sú v Bratislavskom kraji zatiaľ pokojné a bezproblémové. Pre TASR to potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie.



"Všetko je zatiaľ v poriadku, nezaznamenali sme žiadne problémy. Fungujú všetky volebné okrsky," uviedli z bratislavskej okresnej volebnej komisie.



Zaevidovali len niekoľko prípadov technických problémov, keď mal volič so sebou pas, nie občiansky preukaz. Ak má však volič trvalý pobyt na území SR, do volebnej miestnosti si musí zobrať občiansky preukaz. Ak trvalý pobyt na Slovenku nemá, v takom prípade môže voliť na pas, musí mať však podľa komisie zároveň so sebou čestné prehlásenie o trvalom pobyte mimo SR.



Pokojný a plynulý priebeh volieb hlásia aj v okrese Malacky. "Nemáme hlásené absolútne žiadne problémy, všetko je v poriadku," poznamenali z malackej okresnej volebnej komisie.



Rovnako pokojné sú prezidentské voľby aj v okrese Pezinok. "Nezaznamenali sme žiadne prekážky ani problémy," ubezpečili z pezinskej okresnej volebnej komisie.



Plynulé a bezproblémové voľby sú zatiaľ aj v okrese Senec. "Všetko je v poriadku, pokoj a pohoda," zhodnotili zo seneckej okresnej volebnej komisie.



Volebné miestnosti sú v sobotu otvorené do 22.00 h.