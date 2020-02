V Bratislavskom kraji sú voľby i v posledných hodinách pokojný

Bratislava 29. februára (TASR) – V Bratislavskom kraji je i v záverečnej fáze priebeh sobotných parlamentných volieb pokojný a bezproblémový. Pre TASR to potvrdili oslovené okresné volebné komisie.



"Nemáme hlásené nič, čo by narušilo priebeh volieb, dokonca i procedurálnych otázok, ktoré sme s okrskovými volebnými komisiami riešili najmä v prvých hodinách volieb, je už pomenej. Skôr sa už pomaly pripravujeme na proces po zatvorení volebných miestností," uviedli pre TASR z okresnej volebnej komisie Bratislava.



Rovnako pokojný, nekonfliktný priebeh volieb potvrdili ďalšie okresné komisie Pezinok, Senec a Malacky.



V Bratislavskom kraji je spolu 582 volebných okrskov. V Bratislave je to 402, okrese Malacky 56, okrese Pezinok 53 a v okrese Senec 71 volebných okrskov.