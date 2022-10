V Bratislavskom kraji uspela väčšina opätovne kandidujúcich starostov

Bratislava 30. októbra (TASR) - Podobne ako v hlavnom meste, aj v mimobratislavských okresoch Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) opätovne kandidujúci starostovia či primátori obhájili svoje posty. Vyplýva to z definitívnych výsledkov spojených samosprávnych volieb, ktoré v nedeľu potvrdila štátna volebná komisia.



V Bratislave obhájili mandát starostovia 11 mestských častí a primátor hlavného mesta, naopak, neobhájili ho starostovia mestských častí Staré Mesto, Lamač, Podunajské Biskupice a Rusovce. V dvoch mestských častiach (Nové Mesto, Devín) nekandidovali.



V okrese Malacky sa obhájiť mandát nepodarilo starostom v Marianke a Kuchyni, v 19 obciach starostovia predĺžili svoj mandát o ďalšie štyri roky (v ôsmich obciach boli jediným kandidátom). V štyroch obciach (Láb, Studienka, Vysoká pri Morave a Závod) už doterajší šéf samosprávy nekandidoval.



V okrese Pezinok sa opätovne predĺžiť mandát vo voľbách nepodarilo doterajšej starostke Limbachu, v 12 obciach súčasní starostovia boli opätovne úspešní (v dvoch boli bez vyzývateľa), v štyroch obciach, respektíve mestách (Častá, Doľany, Šenkvice, Pezinok) do volieb doterajší starosta či primátor nešiel.



V okrese Senec neobhájili post šéfovia piatich samospráv (Dunajská Lužná, Rovinka, Senec, Tureň, Zálesie). V 21 obciach pokračujú starostovia vo svojich funkciách, v troch (Blatné, Most pri Bratislave, Veľký Biel) doterajší starosta nekandidoval.



Medzi zvolenými v hlavnom meste prevažujú nominanti politických strán či koalícií, naopak, v mimobratislavských okresoch dominujú medzi zvolenými starostami a primátormi nezávislí kandidáti.