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V Bratislavskom kraji volilo 127.774 ľudí, účasť bola najvyššia
Bratislava 5. júla (TASR) - V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) sa na sobotnom (4. 7.) referende zúčastnilo z 585. 005 zapísaných voličov 127. 774.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) sa na sobotnom (4. 7.) referende zúčastnilo z 585.005 zapísaných voličov 127.774. Účasť tak dosiahla 21,84 percenta. Išlo o najvyššiu účasť spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR.
Zo štyroch územných obvodov bola najvyššia účasť v Senci s 24,18-percentnou účasťou. Z 81.291 zapísaných voličov sa na referende zúčastnilo 19.661 ľudí v 73 volebných okrskoch. Naopak najnižšia účasť bola v Malackách. V 52 volebných okrskoch tam hlasovalo cez 19 percent voličov, čo predstavuje 12.390 ľudí.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Zo štyroch územných obvodov bola najvyššia účasť v Senci s 24,18-percentnou účasťou. Z 81.291 zapísaných voličov sa na referende zúčastnilo 19.661 ľudí v 73 volebných okrskoch. Naopak najnižšia účasť bola v Malackách. V 52 volebných okrskoch tam hlasovalo cez 19 percent voličov, čo predstavuje 12.390 ľudí.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.