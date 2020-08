V Bratislavskom kraji za pondelok evidujú šesť pozitívnych na COVID-19

Bratislava 25. augusta (TASR) - V Bratislavskom kraji za pondelok (24. 8.) evidujú šesť pozitívne testovaných osôb na nový koronavírus. Ide o troch mužov a tri ženy. Informuje o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na sociálnej sieti.



Jedna osoba pricestovala na Slovensko z Ukrajiny. Tri osoby sú dohľadávanými kontaktmi už pozitívnych osôb.



Ostatné prípady sú podľa RÚVZ sporadické výskyty bez vzájomnej epidemiologickej súvislosti s už pozitívnymi osobami v kraji. "O komunitnom šírení ochorenia by sme hovorili, ak by sa neobjasnené pramene pôvodcu nákazy objavovali bežne a vo väčšom počte, a to zatiaľ nie je prípad Bratislavského kraja," uviedol RÚVZ.



Hygienici naďalej vyzývajú verejnosť, aby dodržiavala základnú zásadu "ROR: rúško-odstup-ruky". "Rúška zabraňujú, aby človek, ktorý je potenciálne nakazený, šíril vírus ďalej do okolia. Prenosu ochorenia bránime rovnako dostatočným sociálnym odstupom i častým a dôkladným umývaním rúk. Neumytými rukami sa šíri až 80 percent infekcií," pripomínajú.



V pondelok na Slovensku pribudlo 28 ľudí pozitívne testovaných na nový koronavírus. Laboratóriá v pondelok urobili spolu 2103 testov.