V Bratislavskom kraji začal oficiálne fungovať Mládežnícky parlament

Bratislava 9. marca (TASR) - Na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) začal oficiálne fungovať Mládežnícky parlament BSK. Jeho členovia si od predsedu BSK Juraja Drobu prevzali menovacie dekréty. Parlament bude osobitným poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom Zastupiteľstva BSK i predsedu BSK vo veciach týkajúcich sa mládeže. Zasadzovať sa bude o jej participáciu pri tvorbe verejných politík.



"Mládežnícky parlament vzniká takmer po dvoch rokoch úspešného fungovania Petržalského mládežníckeho parlamentu. Práve tam sa spolupráca samosprávy a mladých ľudí osvedčila. Ukázalo sa, že funguje a prináša výsledky," skonštatoval Droba.



Cieľom mládežníckeho parlamentu je spájať mladých ľudí a mládežnícke organizácie so samosprávou a pomáhať pri iniciatívach, ktoré zlepšujú podmienky života mládeže v Bratislavskom kraji. Súčasťou jeho agendy bude aj organizácia podujatí pre mladých ľudí, podpora školských parlamentov alebo spolupráca s ďalšími mládežníckymi parlamentmi naprieč celým Slovenskom. Otvára sa tiež možnosť výchovne pôsobiť v oblasti prevencie závislostí, ochrany životného prostredia a zdravého spôsobu života.



"Mladí ľudia najlepšie vedia, čo potrebujú pre svoj rozvoj a dobrý život. Práve mládežnícky parlament je dobrým miestom na formulovanie ich predstáv a otvorenú komunikáciu so samosprávou," podotkol regionálny koordinátor sekcie mládeže Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM) a zároveň bratislavský krajský poslanec Milan Polešenský.



Mládežnícky parlament má 20 členov. Vyberala ich komisia zložená z odborníkov, zástupcov samospráv a predstaviteľov mládežníckych organizácií. Členom sa mohol stať každý mladý človek od 15 do 30 rokov, ktorý žije, študuje alebo pôsobí na území BSK. Vznik mládežníckeho parlamentu schválili poslanci BSK v apríli 2022.