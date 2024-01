V Bratislavskom kraji zadržali niekoľko vodičov pod vplyvom alkoholu

Bratislava 8. januára (TASR) - Polícia aj počas uplynulého víkendu zadržala v Bratislavskom kraji niekoľko vodičov, jazdiacich pod vplyvom alkoholu. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Pod vplyvom alkoholu sadol za volant v sobotu (6. 1.) napríklad 41-ročný Vasyl M. z Ukrajiny, ktorý svoju jazdu skončil pred jedným z rodinných domov na ulici J. Holčeka v obci Budmerice (okres Pezinok). Autom zišiel mimo vozovku, kde narazil do betónového obrubníka, následne pokračoval v jazde, pričom opätovne zišiel mimo vozovku a narazil do druhého betónového obrubníka, kde už zostal stáť. V dychu mu namerali 2,63 promile.



Druhým zadržaným vodičom bol 47-ročný Peter K, ktorému namerali 2,06 promile. Hliadka vozidlo zastavila 7. januára nadránom na Roľníckej ulici v Bratislave. Predchádzalo tomu anonymné oznámenie, že do auta na Cyprichovej ulici smerom do Vajnôr mali nastúpiť traja muži značne pod vplyvom alkoholu.



Obaja muži boli eskortovaní na policajné oddelenie a skončili v cele policajného zaistenia. V oboch prípadoch bolo začaté trestné stíhanie, Peter K. je zároveň obvinený z úmyselného prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Polícia opätovne apeluje na vodičov, aby boli na cestách voči sebe i ďalším účastníkom cestnej premávky zodpovední a alkohol alebo iné návykové látky pred či počas jazdy nepožili.