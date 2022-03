V Bratislavskom kraji zatiaľ neuvažujú o zmene cien cestovných lístkov

Bratislava 10. marca (TASR) - V Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK), v ktorom sú zapojení dopravcovia Arriva, Dopravný podnik Bratislava a Železničná spoločnosť Slovensko, zatiaľ neuvažujú o zmene cien cestovných lístkov, a to aj napriek zdražovaniu pohonných látok na Slovensku.



"Neuvažujeme o tom aj s ohľadom na skutočnosť, že posledná úprava cenníka bola realizovaná k 1. júlu 2021," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová.



IDS BK ako systém dopravnej obsluhy verejnou dopravou zahŕňa územie celého Bratislavského kraja s presahom do niektorých obcí v Trnavskom kraji. Do systému je zapojená aj Železničná stanica v Trnave.