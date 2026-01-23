Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Bratislavskom kraji zaznamenali hasiči v decembri 350 zásahov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Významne sa na zásahoch podieľali i výjazdy k dopravným nehodám (95).

Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Jednotky Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Bratislave vykonali v decembri minulého roka 350 výjazdov. Informovali o tom na sociálnej sieti.

„V medziročnom porovnaní, so štatistikou 342 zásahov v decembri 2024, sme zaznamenali mierny nárast,“ priblížili.

Spresnili tiež, že medziročne významne klesol počet výjazdov k požiarom (zo 161 na 112), no stúpol počet výjazdov k technickým zásahom (zo 77 na 104). Významne sa na zásahoch podieľali i výjazdy k dopravným nehodám (95).

