V Bratislavskom kraji zaznamenali hasiči v decembri 350 zásahov
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Jednotky Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Bratislave vykonali v decembri minulého roka 350 výjazdov. Informovali o tom na sociálnej sieti.
Spresnili tiež, že medziročne významne klesol počet výjazdov k požiarom (zo 161 na 112), no stúpol počet výjazdov k technickým zásahom (zo 77 na 104). Významne sa na zásahoch podieľali i výjazdy k dopravným nehodám (95).
