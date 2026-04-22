Streda 22. apríl 2026Meniny má Slavomír
V Bratislavskom kraji zaznamenali od začiatku roka 17 nehôd motorkárov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s účasťou motocyklistu patrili najmä nasledovné porušenia pravidiel cestnej premávky.

Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Polícia zaznamenala od začiatku roka v Bratislavskom kraji 17 dopravných nehôd, ktorých účastníkmi boli motocyklisti. Zomreli pri nich dvaja motorkári a ďalší 14 utrpeli zranenia. V siedmich prípadoch boli vinníkmi práve vodiči motoriek. Policajti preto vyzvali na opatrnosť. Informovali o tom na sociálnej sieti.

„Medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s účasťou motocyklistu patrili najmä nasledovné porušenia pravidiel cestnej premávky - nedanie prednosti v jazde, neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, nevenovanie sa plne vedeniu vozidla, nedodržanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami,“ uviedla polícia.

Ako doplnila, motocyklistom odporúča jazdiť primeranou rýchlosťou, predvídať a prispôsobiť jazdu aktuálnym podmienkam. „Vodičov motorových vozidiel zároveň vyzývame, aby boli pri odbočovaní, zmene jazdného pruhu či vychádzaní z vedľajšej cesty mimoriadne opatrní a vždy sa presvedčili, či sa k nim nepribližuje motocyklista alebo iný účastník cestnej premávky,“ dodala polícia.


