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V bratislavskom Lamači sú dvaja kandidáti na starostu, 15 na poslancov
Znovuzískať starostovský mandát je pripravený Igor Polakovič, jeho vyzývateľkou bude súčasná poslankyňa miestneho zastupiteľstva a riaditeľka kultúrneho centra Mária Šimončičová.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - O hlasy voličov v bratislavskej mestskej časti Lamač sa v prípade orgánov tamojšej samosprávy budú uchádzať dvaja kandidáti na starostu a 15 kandidáti na post miestneho poslanca. Zoznam zaregistrovaných kandidátov v októbrových samosprávnych voľbách zverejnila mestská časť na svojom webe.
Znovuzískať starostovský mandát je pripravený Igor Polakovič, jeho vyzývateľkou bude súčasná poslankyňa miestneho zastupiteľstva a riaditeľka kultúrneho centra Mária Šimončičová.
Na sedem mandátov v lamačskom zastupiteľstve je 15 kandidátov, s výnimkou jednej kandidátky sú všetci nominantmi politických strán, hnutí a koalícií. Tretinu z 15-člennej kandidátky tvoria ženy, najstarší uchádzač o post poslanca v katastrálne najmenšej mestskej časti hlavného mesta má 64, najmladší 32 rokov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Znovuzískať starostovský mandát je pripravený Igor Polakovič, jeho vyzývateľkou bude súčasná poslankyňa miestneho zastupiteľstva a riaditeľka kultúrneho centra Mária Šimončičová.
Na sedem mandátov v lamačskom zastupiteľstve je 15 kandidátov, s výnimkou jednej kandidátky sú všetci nominantmi politických strán, hnutí a koalícií. Tretinu z 15-člennej kandidátky tvoria ženy, najstarší uchádzač o post poslanca v katastrálne najmenšej mestskej časti hlavného mesta má 64, najmladší 32 rokov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.