V bratislavskom lesoparku obnovili dve historické studničky
Celkovo sa podarilo obnoviť už sedem studničiek - päť v minulosti a ďalšie dve v aktuálnom období.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Mestské lesy v Bratislave obnovili ďalšie dve historické kamenné lesné studničky v lesoparku. Obe boli dlhé roky v zlom technickom stave, čiastočne rozpadnuté a zanesené nánosmi zeminy a lístia. V najbližšom období ich čakajú už len menšie dokončovacie úpravy. TASR o tom informovali z mestských lesov.
„Mnohé historické studničky sa zachovali len v torzách alebo na starých mapách. Každá, ktorú sa podarí obnoviť, je výsledkom dlhodobého hľadania, dokumentovania a citlivej práce v teréne,“ skonštatoval viceprimátor Bratislavy Jakub Mrva.
Najnovšie sa podarilo obnoviť studničku Mihály Forrás, nachádzajúcu sa v blízkosti II. lomu, a studničku Margita Forrás v lokalite pri Sŕňom jarku. Cieľom prác bolo zachovať maximum pôvodného materiálu, citlivo doplniť chýbajúce časti a vrátiť studničkám ich pôvodnú podobu bez použitia nevhodných moderných zásahov.
Historické kamenné studničky boli spolu s turistickou infraštruktúrou lesoparku vybudované na konci 19. storočia. Vznikli pri príležitosti miléniových osláv Uhorska v roku 1898, keď bol budovaný moderný mestský lesopark s pešími korzami, značenými turistickými trasami, odpočívadlami a sieťou približne 21 pomenovaných studničiek. Mnohé z nich boli v priebehu 20. storočia zničené pri výstavbe ciest či technickej infraštruktúry, ďalšie postupne chátrali a mizli v lese.
