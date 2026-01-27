< sekcia Regióny
V bratislavskom múzeu otvoria ďalšie výpravy do starovekého Egypta
Zaujímavé témy zo života starovekých Egypťanov, ale aj nové informácie z aktuálnych výskumov prinesú renomovaní slovenskí a českí egyptológovia.
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Organizátori prednáškového cyklu Výpravy do starovekého Egypta otvárajú 14. ročník. Egyptologické prednášky pre verejnosť zamerané na zaujímavosti z dejín starovekých Egypťanov sa začnú v piatok 30. januára v Múzeu mesta Bratislavy (MMB). „Pripravených je deväť prednášok, ktoré sa budú konať tradične vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy vo vybrané piatky do 15. mája,“ informovala TASR Renata Rábeková z Nadácie Gedíd Aigyptos, ktorá cyklus popularizačných prednášok pripravuje aj v spolupráci s Ústavom orientalistiky Slovenskej akadémie vied (SAV).
Zaujímavé témy zo života starovekých Egypťanov, ale aj nové informácie z aktuálnych výskumov prinesú renomovaní slovenskí a českí egyptológovia. V úvodnej prednáške Jozef Hudec, spoluriaditeľ poľsko-slovenského multidisciplinárneho výskumu v egyptskom Tell el-Retábí, predstaví výsledky pokračujúceho výskumu slovenských egyptológov v uplynulej archeologickej sezóne a tiež nové nálezy z 15. storočia pred naším letopočtom. „Bonusom budú informácie o vzťahoch panovníka Ramesseho III. s Filištíncami a jeho východných obchodných cestách,“ dodávajú organizátori.
Na ďalších prednáškach sa záujemcovia môžu dozvedieť aj o tom, ako prebiehal výskum v Egypte v minulosti, ako veľmi sa líšia jeho metódy dnes a prečo potrebujú archeológovia v súčasnosti na výskume aj ďalšie profesie. To ozrejmí v prednáške „Od dynamitu po ceruzku. Drsné metódy otcov egyptológie“ Martin Odler.
V programe figuruje aj prednáška „Od prvých dynastií k Usirovi: príbeh Abydosu“, v ktorej Jaromír Krejčí priblíži jednu z najvýznamnejších archeologických lokalít Egypta.
Organizátori prednáškového cyklu prízvukujú, že staroveký Egypt nepredstavujú len múmie, hieroglyfy a pyramídy, ale najmä ľudia, ktorí vytvárali mnohé, aj veľkolepé stavby. Čo všetko dokážu súčasné metódy odhaliť o spoločnosti doby staviteľov pyramíd prezradí Veronika Dulíková v prednáške „Sociálne siete v dobe staviteľov pyramíd“.
Zaujať môže aj prednáška „Chrám na konci sveta“, v ktorej Pavel Onderka predstaví výskum archeologickej expedície českého Národného múzea v Sudáne, ktorý skúmal stratený a znovuobjavený chrám bohyne Mut, postavený panovníkmi dávneho Merojského kráľovstva v polovici 1. storočia nášho letopočtu.
V závere cyklu (15. 5.) Jiří Janák priblíži v prednáške „Achnaton a jeho reforma: boh, človek, ikona“ najväčšieho reformátora v staroegyptských dejinách. „Hoci jeho motivácia na zavedenie takých razantných zmien zostáva tajomstvom, jeho revolučné reformy zasiahli takmer všetky oblasti života a fungovania štátu,“ dodávajú organizátori. Podrobný program a informácie k jednotlivým prednáškam sprístupnili na www.aigyptos.sk.
