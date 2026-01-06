Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 6. január 2026Meniny má Antónia
< sekcia Regióny

V bratislavskom nákupnom centre došlo ku krádeži elektroniky

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Šimková podotkla, že viac informácií pre vykonávanie úkonov teraz nevie poskytnúť.

Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - V jednom z nákupných centier v Bratislave došlo v utorok ku krádeži elektroniky. Pre TASR to potvrdila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Doplnila, že polícia na mieste aktuálne vykonáva úkony. Na prípad upozornila spravodajská televízia Joj24.

Šimková podotkla, že viac informácií pre vykonávanie úkonov teraz nevie poskytnúť.
.

Neprehliadnite

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny