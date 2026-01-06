< sekcia Regióny
V bratislavskom nákupnom centre došlo ku krádeži elektroniky
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - V jednom z nákupných centier v Bratislave došlo v utorok ku krádeži elektroniky. Pre TASR to potvrdila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Doplnila, že polícia na mieste aktuálne vykonáva úkony. Na prípad upozornila spravodajská televízia Joj24.
