V bratislavskom Novom Meste by mohlo pribudnúť Olympijské námestie

Bratislava 4. apríla (TASR) - Priestranstvo pred sídlom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) v bratislavskom Novom Meste by mohlo niesť v budúcnosti pomenovanie Olympijské námestie. Takéto premenovanie časti Junáckej ulice schválili v utorok miestni poslanci. Návrh ešte musí odobriť bratislavské mestské zastupiteľstvo.



"Snahou SOŠV je pozdvihnúť túto oblasť ďalším urbanistickým prvkom, ktorý by ešte silnejšie podporil prítomnosť športového života v tejto časti mesta," konštatuje výbor v liste adresovanom mestskej časti.



Slovenský olympijský a športový výbor v projekte obnovy zelene pred "Domom športu" počíta s umiestnením architektonických prvkov, prípadne i sochárskych umeleckých diel, ktoré budú symbolizovať olympizmus a šport.



Výbor poukazuje na to, že v oblasti zóny "Pasienky" sa nachádza Zimný štadión Ondreja Nepelu, Národné tenisové centrum, Národný futbalový štadión, krytá atletická hala Elán, krytá plaváreň s 50-metrovým bazénom, Športová hala Pasienky, futbalový štadión Inter či špecializovaná gymnastická hala Inter. Okrem sídla slovenských športových zväzov sa v budove Domu športu nachádza napríklad aj Slovenské olympijské a športové múzeum.