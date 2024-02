V bratislavskom Novom Meste je EKO-podnik VPS opäť bez riaditeľa

Bratislava 24. februára (TASR) - Príspevková organizácia EKO-podnik verejnoprospešných služieb (VPS) v bratislavskom Novom Meste je opäť bez oficiálneho riaditeľa. Vyplýva to z materiálu, ktorý úrad predkladá na februárové rokovanie miestneho zastupiteľstva. Informáciu potvrdili pre TASR aj z miestneho úradu. Šéfa podniku pritom vymenovalo miestne zastupiteľstvo len vlani v novembri.



Jedným z bodov utorkového (27. 2.) rokovania miestnych poslancov má byť návrh na dočasné poverenie vedením príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS. Miestne zastupiteľstvo by malo poveriť vedením tejto príspevkovej organizácie Michaelu Miškovú do dňa vymenovania riaditeľa organizácie na základe výberového konania, najdlhšie do konca septembra.



Miestny EKO-podnik VPS bol dlhšiu dobu bez riaditeľa po tom, ako sa funkcie vzdal niekdajší riaditeľ Vladimír M. Toho polícia zadržala koncom augusta 2021. Zobrať mal úplatok za neukončenie prenájmu parkoviska, ktoré si prenajíma súkromná spoločnosť. Svoje konanie označil za chybné rozhodnutie a svoje osobné zlyhanie, ktoré úprimne ľutuje. Postu šéfa podniku sa preto vzdal. Nového riaditeľa mal následne poslanecký zbor v minulosti schvaľovať už niekoľkokrát, avšak neúspešne. Šéf podniku vzišiel až na základe výberového konania v auguste 2023. Jeho menovanie odsúhlasili poslanci začiatkom novembra. Situáciu v podniku označil za "veľmi zlú až kritickú."



Do činnosti EKO-podniku VPS patrí podľa informácií na webovej stránke organizácie správa a údržba obecného majetku, ako sú budova tržnice, areál Kuchajdy, lanová dráha zo Železnej studničky na Kamzík, ale tiež detské ihriská. Venuje sa aj koseniu a čistote verejných priestranstiev či údržbe komunikácií. Jeho riaditeľ je volený poslancami v miestnom zastupiteľstve.