V bratislavskom Novom Meste má vzniknúť nové zariadenie pre seniorov

Bratislava 3. februára (TASR) – Bratislavské Nové Mesto bude mať nové centrum sociálnych služieb, ktoré má poskytovať celodennú odbornú starostlivosť. Vzniknúť má v nevyužívanej budove vedľa parku Jama na Tehelnom poli. Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý podpísal v týchto dňoch zmluvu s víťazom verejnej obchodnej súťaže na jeho vybudovanie a prevádzku.



"Naša mestská časť doteraz nemala vlastné pobytové zariadenie pre staršiu generáciu, prispôsobené jej zdravotnému a fyzickému stavu, ktoré by jej zároveň poskytovalo služby pre uľahčenie samostatného života," skonštatoval Kusý.



Prevádzkovateľom zariadenia bude občianske združenie (OZ) Gerion, ktoré sa poskytovaniu sociálnych služieb seniorom venuje už dvadsať rokov. Záväzkom je, že v priebehu zhruba dvoch rokov bude preinvestovaných minimálne 1,5 milióna eur. Stavebné povolenie bolo vydané.



Nové pobytové zariadenie vznikne rekonštrukciou a prestavbou schátranej budovy vedľa šport parku Jama. Budova pôvodne slúžila ako zázemie bývalého cyklistického štadióna, už roky je však opustená a zostal z nej len skelet. Súčasťou nového centra bude zariadenie, ktoré bude poskytovať 24-hodinové opatrovateľské služby občanom so zdravotnými problémami, odkázaným na takúto pomoc, ako aj ďalšie špeciálne zariadenie sociálnych služieb.



Prednostné právo na miesto v novom zariadení opatrovateľskej služby budú mať seniori s trvalým pobytom v mestskej časti. Zariadenie by malo byť zrekonštruované do 20 mesiacov a spustiť prevádzku do dvoch rokov.