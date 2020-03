Bratislava 3. marca (TASR) – V bratislavskom Novom Meste sa začala rekonštrukcia Bárdošovej ulice, a to v úseku od križovatky ulíc Na Revíne a Júlová. Informuje o tom novomestský starosta Rudolf Kusý na sociálnej sieti.



Prvá etapa sa týka úseku po Vlársku ulicu, práce by mali trvať najneskôr do 15. apríla. Premávka bude riadená svetelnými semaformi a zástavka mestskej hromadnej dopravy (MHD) bude posunutá. "Koncom marca bude komunikácia počas piatich dní úplne uzatvorená z dôvodu frézovania starého povrchu a položenia nového asfaltobetónu," poznamenal Kusý.



Druhá etapa stavebných prác je naplánovaná na druhú polovicu roka. Počas nej by sa mala rozšíriť cesta v úseku hornej časti Bárdošovej ulice po Jeséniovu, pribudnúť má tiež chodník pre chodcov.