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V bratislavskom Novom Meste sú štyria kandidáti na starostu

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Ilustračná fotka. Foto: TASR/Milan Drozd

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.

Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Na starostu bratislavskej mestskej časti Nové Mesto kandidujú súčasný šéf miestnej samosprávy Matúš Čupka (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), odborník na rozvoj a riadenie samosprávy a niekdajší starosta Nového Mesta Rudolf Kusý (nezávislý), vedúci odboru obstarávania Tomáš Čajda (Starostovia a nezávislí kandidáti) a technická inžinierka Mária Martaus (Pirátska strana - Slovensko). Zoznam zaregistrovaných kandidátov po zasadnutí miestnej volebnej komisie zverejnila mestská časť na svojom webe.

O mandát v 25-člennom miestnom zastupiteľstve zabojuje 61 kandidátov, z toho šiesti nezávislí. O hlasy voličov sa v Novom Meste uchádza 23 žien a 38 mužov. Najmladším kandidátom je 21-ročný študent, najstaršou kandidátkou 72-ročná lekárka.

Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
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