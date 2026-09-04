< sekcia Regióny
V bratislavskom Novom Meste sú štyria kandidáti na starostu
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Na starostu bratislavskej mestskej časti Nové Mesto kandidujú súčasný šéf miestnej samosprávy Matúš Čupka (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), odborník na rozvoj a riadenie samosprávy a niekdajší starosta Nového Mesta Rudolf Kusý (nezávislý), vedúci odboru obstarávania Tomáš Čajda (Starostovia a nezávislí kandidáti) a technická inžinierka Mária Martaus (Pirátska strana - Slovensko). Zoznam zaregistrovaných kandidátov po zasadnutí miestnej volebnej komisie zverejnila mestská časť na svojom webe.
O mandát v 25-člennom miestnom zastupiteľstve zabojuje 61 kandidátov, z toho šiesti nezávislí. O hlasy voličov sa v Novom Meste uchádza 23 žien a 38 mužov. Najmladším kandidátom je 21-ročný študent, najstaršou kandidátkou 72-ročná lekárka.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
O mandát v 25-člennom miestnom zastupiteľstve zabojuje 61 kandidátov, z toho šiesti nezávislí. O hlasy voličov sa v Novom Meste uchádza 23 žien a 38 mužov. Najmladším kandidátom je 21-ročný študent, najstaršou kandidátkou 72-ročná lekárka.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.