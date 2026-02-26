< sekcia Regióny
V bratislavskom Novom Meste vypukol požiar v opustenej budove
Zisťovateľ príčin vzniku požiarov určil ako predbežnú príčinu manipuláciu s otvoreným ohňom.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Bratislavskí hasiči zasahovali v stredu (25. 2.) večer na Mikovíniho ulici v mestskej časti Nové Mesto. „Približne o 23.00 h odtiaľ ohlásili požiar v opustenej budove,“ informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.
Požiar zasiahol vnútorné priestory a strechu budovy. V objekte sa nenachádzali žiadne osoby. „Po lokalizácii požiaru hasiči pokračovali v rozoberaní konštrukcie strechy a vo vyhľadávaní a hasení skrytých ohnísk,“ uviedol HaZZ.
