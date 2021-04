V bratislavskom NÚSCH sú piati zdravotnícki pracovníci v karanténe

Bratislava 12. apríla (TASR) - V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave bolo k pondelku v domácej karanténe pre nový koronavírus päť zdravotníckych pracovníkov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa NÚSCH Soňa Valášiková.



Podľa hovorkyne ide o pracovníkov s potvrdeným ochorením COVID-19. "Aktuálne máme spolu 12 obsadených lôžok pozitívnymi pacientmi na COVID-19," spresnila Valášiková.



Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ohrozené nie je. "V NÚSCH nie je kritická situácia. Je to akýsi kolobeh zdravotníkov, niektorí sú COVID pozitívni, a teda v domácom prostredí, iní sa už vrátili do práce," dodala Valášiková.