V bratislavskom očkovacom centre zaočkovali od rána zatiaľ 1100 ľudí

Bratislava 13. marca (TASR) – Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v priestoroch Národného futbalového štadióna (NFŠ), ktoré je najväčším na Slovensku, od sobotného rána zaočkovali proti COVID-19 doposiaľ 1100 ľudí. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



"Som nesmierne hrdý na náš župný tím, ktorý dokázal za mimoriadne krátky čas doslova nemožné. Nielenže sme otvorili najväčšie očkovacie centrum na Slovensku, ale aj najmodernejšie a najbezpečnejšie," uviedol na sociálnej sieti predseda BSK Juraj Droba.



Priebeh očkovania je pokojný. Na verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v okolí objektu vakcinácie dohliada bratislavská polícia, ktorá o tom informovala na sociálnej sieti.







Očkovacie centrum slúži všetkým obyvateľom kraja. Zo začiatku má fungovať cez víkendy, prípadne aj v piatky, pri väčšom počte vakcín vie svoje kapacity navýšiť. Otvorené bude od 8.00 do 18.00 h, k dispozícii bude 12 lekárskych staníc.



Nové centrum by malo vedieť zaočkovať denne 2000 až 2500 ľudí. Registrácia bude možná zatiaľ prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), kraj však pripravuje tzv. záložný zoznam. Týkať sa bude najrizikovejších skupín, ktorý by mal zostaviť spolu s hlavnými odborníkmi pre chronické a akútne ochorenia a zdravotnými poisťovňami.