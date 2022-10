V bratislavskom Ružinove budú mať tesnú väčšinu poslanci Tímu Ružinov

Bratislava 30. októbra (TASR) - Tesnú väčšinu v miestnom zastupiteľstve bratislavského Ružinova budú mať v nasledujúcom volebnom období poslanci Tímu Ružinov. Do 25-členného miestneho zastupiteľstva sa ich dostalo 13. Za rovnakú stranu kandidoval aj staronový starosta Ružinova Martin Chren. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov.



Za Tím Ružinov bude v miestnom zastupiteľstve sedieť Michal Gašaj, Tomáš Alscher, Michal Vicáň, Miroslav Bilík, Michaela Biháryová, Martin Ferák, Matúš Méheš, Jana Poláčiková, Marcela Kulifajová, František Fabián, Martin Patoprstý, Vladimír Sirotka a Maroš Mačuha.



Za trojkoalíciu Team Bratislava, PS a SaS sa do miestneho zastupiteľstva dostali Lucia Wenczelová, Marek Pokrývka, Michal Páleník, Karolína Lupták Sigmundová, Peter Herceg, Michal Sebíň, Monika Ďurajková, Ján Buocik, Kamil Bodnár, Marek Machata a Dávid Staruch.



V miestnom zastupiteľstve bude sedieť aj Peter Strapák, ktorý kandidoval ako nezávislý.



Do poslaneckého zboru bolo zvolených 19 mužov a šesť žien.



Staronový starosta Ružinova Martin Chren získal vo voľbách 78,13 percenta. Na druhom mieste skončil Peter Strapák, ktorého volilo 10,93 percenta voličov. Volebná účasť v Ružinove dosiahla 36,6 percenta.