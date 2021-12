Bratislava 27. decembra (TASR) – V bratislavskom Ružinove by mohla pribudnúť nová materská škola (MŠ). Vzniknúť by mohla v nebytových priestoroch bytového domu v rámci projektu Nuppu Jasmiini na Hraničnej ulici. Miestni poslanci v decembri schválili zámer na prenájom týchto priestorov. Starostu Ružinova Martina Chrena poverili rokovať o podmienkach s developerom a následne uzatvoriť zmluvu o nájme.



"Keďže ide o developerský projekt, kde sa sťahujú najmä mladé rodiny, táto lokalita potrebuje zariadenie tohto typu. Rokovania by sa mali začať čo najskôr. Naším plánom je, aby zariadenie bolo sprevádzkované od 1. septembra 2022, ak to situácia umožní, aj skôr," uviedla pre TASR riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu Tatiana Tóthová.



Doba nájmu bola zo strany poslaneckého zboru schválená na šesť rokov s možnosťou predĺženia o ďalšie dva roky. Výšku nájmu navrhuje zastupiteľstvo na maximálne 7,50 eura za štvorcový meter na mesiac s DPH, teda viac ako 26.300 eur za rok. Výška nájomného bude pevná počas celej doby nájmu. Nájomca bude zároveň povinný uhrádzať aj poplatky za služby spojené s užívaním nebytového priestoru. Poslanci zároveň schválili návrh nájomného za prináležiaci vonkajší priestor. "Zámer poslanci schválili jednomyseľne, za sumu 50 percent z trhovej ceny, pričom najskôr má ísť o prenájom, neskôr o vlastníctvo," doplnila Tóthová.



Mestská časť vyhlásila v auguste verejnú obchodnú súťaž na nájom priestorov budúcej materskej školy. Aj takto chce zvýšiť kapacity svojich škôlok, keďže na vybudovanie dostatočného počtu vo vlastnej réžii nemá dostatok priestorov ani financií. Do súťaže prišiel jeden návrh. Súťažná komisia ho však pre neúplnosť vyhodnotila ako neúspešný a mestská časť následne súťaž zrušila. Mestská časť však prejavila záujem pokračovať v rokovaniach s developerom, záujem rokovať deklaroval aj samotný developer.