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V bratislavskom Ružinove horela garáž, nikto sa nezranil

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Hasičská snímka. Foto: Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Krátko po 5.00 h ohlásili hasičom dymenie z radovej garáže.

Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Na Čmelíkovej ulici v bratislavskom Ružinove v utorok ráno horela garáž. Pri udalosti sa nikto nezranil. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.

Krátko po 5.00 h ohlásili hasičom dymenie z radovej garáže. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar interiéru garáže obývanej pravdepodobne ľuďmi bez domova lokalizovali použitím jedného prúdu vody,“ uviedol zbor.

Hasiči následne rozoberali deliace priečky nachádzajúce sa v garáži, vyhľadávali a dohášali skryté ohniská a vykonávali prieskum termokamerou.



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