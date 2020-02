V bratislavskom Ružinove narušil pokojný priebeh volieb opitý muž

Bratislava 29. februára (TASR) – Pokojný priebeh sobotných volieb do Národnej rady (NR) SR narušil v jednej z okrskových volebných komisií v bratislavskom Ružinove opitý muž. Na mieste zasahovala polícia, ktorá musela muža z budovy vyviesť. "Muž bol veľmi hlučný a veľmi emotívny," uviedla pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu.



V jednom z volebných okrskov neďaleko nákupného centra na Trnavskom mýte mali pritom "rušno" aj vlani, počas májových volieb do Európskeho parlamentu (EP). Vtedy sa tam možnosti odovzdať hlas v eurovoľbách dožadovala aj Američanka, ktorá prišla k voľbám spolu so svojím druhom, ktorý voliť mohol. Na mieste vtedy taktiež zasahovala polícia.



Volebné miestnosti pre parlamentné voľby sú otvorené do 22.00 h. Právo voliť má v Ružinove 65.668 oprávnených voličov. Mestská časť pre sobotné voľby zároveň vydala viac ako 3200 hlasovacích preukazov a zaevidovala takmer tisíc volebných obálok zo zahraničia.