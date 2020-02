V bratislavskom Ružinove prišiel odvoliť aj zadržaný muž v putách

Bratislava 29. februára (TASR) – V jednom z volebných okrskov v bratislavskom Ružinove mali v sobotu voľby do Národnej rady (NR) SR netradičný prípad. V sprievode polície prišiel odvoliť aj zadržaný muž v putách. Pre TASR to uviedla Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu.



"V jednej z našich okrskových komisií sme mali náročnejšiu situáciu. Polícia priviedla zadržaného, ktorý požiadal o možnosť uplatniť svoje volebné právo. Keďže však bol zadržaný v Petržalke a nemal hlasovací preukaz, musel byť privedený do svojho okrsku a odvoliť tam," povedala Tóthová.



Situácia nespôsobila podľa nej žiadne komplikácie. "Polícia ho priviedla, komisia overila jeho totožnosť, odovzdali mu hlasovacie lístky a presunul sa za plentu, kde odvolil," priblížila Tóthová s tým, že zhodou okolností bolo v tom čase vo volebnej miestnosti veľmi málo ľudí. Doplnila, že na čas, kým Ružinovčan odvolil, mu polícia dala dole putá.



Právo voliť má v bratislavskom Ružinove 65.668 oprávnených voličov. Mestská časť pre sobotné voľby zároveň vydala viac ako 3200 hlasovacích preukazov a zaevidovala takmer tisíc volebných obálok zo zahraničia.