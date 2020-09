V bratislavskom Ružinove sa koncom mesiaca začne jesenné upratovanie

Bratislava 15. septembra (TASR) - V bratislavskom Ružinove sa koncom septembra začína tradičné jesenné upratovanie. Počas sobôt pristaví mestská časť na sídliská veľkokapacitné kontajnery, kde sa budú môcť obyvatelia opäť bezplatne zbaviť objemného odpadu. Veľkorozmerný odpad je však potrebné priniesť do Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb. Mestská časť o tom informuje na webovej stránke.



Jesenné upratovanie sa začne v sobotu 26. septembra na Ostredkoch, Štrkovci a na Trnávke. Následne v sobotu 3. októbra sa budú môcť odpadu zbaviť obyvatelia z Prievozu, Pošne a Trávnikov. Upratovanie sa ukončí v sobotu 10. októbra, a to v Starom Ružinove, Ružovej doline a na Nivách.



Samospráva zároveň obyvateľov informuje aj o ďalších akciách zameraných na zbavovanie sa rôzneho odpadu. Pripomína, že zbaviť sa nepotrebných elektrospotrebičov budú mať možnosť Ružinovčania aj v sobotu 19. septembra. Prihlásiť sa však musia vopred, čas majú ešte do stredy 16. septembra. Urobiť tak môžu elektronicky na e-mailovú adresu zber@ruzinov.sk alebo telefonicky na číslo 02/48 28 44 54.



V deň odvozu je potrebné do 8.00 h vyložiť elektroodpad do vchodu bytového domu alebo za bránu rodinného domu a zároveň zabezpečiť vstup do týchto priestorov. To znamená, že nenechávať elektroodpad v bytoch, pivniciach či na povalách. Mestská časť zároveň upozorňuje, aby Ružinovčania nenechávali elektroodpad voľne na ulici. Neoprávnení zberači by ho mohli neodborne rozobrať a časti odpadu by mohli skončiť na čiernej skládke.



Nepotrebný elektroodpad z ružinovských domácností sa bezplatne zbiera dvakrát ročne. Takto vyzbierané spotrebiče nekončia na skládkach, ale putujú na ekologickú recykláciu.