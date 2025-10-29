< sekcia Regióny
Priekopníci v strednej Európe: V Ružinove realizujú unikátnu liečbu
Tento moderný zákrok umožňuje pomocou navigácie cez približne 1,5 centimetra návrt v lebke presne odstrániť krvnú zrazeninu v mozgu s minimálnym poškodením mozgového tkaniva.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Lekári z neurochirurgickej kliniky v bratislavskej Nemocnici Ružinov realizujú unikátnu miniinvazívnu liečbu mozgového krvácania. Sú priekopníkmi liečby v strednej Európe. TASR o tom informovala Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), pod ktorú zariadenie patrí. Urobila tak pri príležitosti stredajšieho celosvetového Dňa cievnej mozgovej príhody.
„Tento moderný zákrok umožňuje pomocou navigácie cez približne 1,5 centimetra návrt v lebke presne odstrániť krvnú zrazeninu v mozgu s minimálnym poškodením mozgového tkaniva a znížiť riziko úmrtnosti pri vybraných pacientoch,“ priblížil Kristián Varga, ktorý metódu na pracovisku zaviedol a ďalej rozširuje.
Tento postup prednedávnom lekári realizovali pri jednom pacientovi, ktorý na letisku pred odletom na dovolenku prestal náhle rozprávať. „Mesiac po výkone už pacient rozprával bez obmedzení a jeho kvalita života sa vrátila do bežných koľají,“ doplnila hovorkyňa.
Pracovisko neurochirurgie v Nemocnici Ružinov je tiež zapojené do výskumných grantových projektov na optimalizáciu tejto liečby. Prístup ocenil aj riaditeľ UNB Alexander Mayer. „Neurochirurgická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity a UNB má úžasný tím zdravotníkov, ktorí majú enormný záujem o napredovanie a prinášanie najnovších operačných techník, ktoré zachraňujú ľudské životy. Ich nastavenie neustále sa vzdelávať a prinášať svetovú medicínu slovenským pacientom nám všetkým dáva nádej na obrovský progres v liečbe komplikovaných a život ohrozujúcich stavov,“ dodal.
