V bratislavskom Ružinove sa účasť zatiaľ pohybuje pod 10 percentami

Bratislava 21. januára (TASR) - V bratislavskom Ružinove sa voličská účasť v referende zatiaľ pohybuje tesne pod desiatimi percentami. Starosta mestskej časti Martin Chren to uviedol na sociálnej sieti po tom, ako navštívil dopoludnia 25 zo 70 miestnych okrskov.



"Priebeh je zatiaľ, samozrejme, pokojný, bez akýchkoľvek problémov. Predpokladám, že výsledky by mohli byť známe už okolo polnoci," uviedol Chren.



Ako podotkol, bez ohľadu na výsledok referenda je jeho príprava a organizácia pre miestny úrad rovnako náročná ako príprava hociktorých iných volieb. Ocenil aktívnych občanov, ktorí sú ochotní prísť pracovať do volebných a referendových komisií. "Bez nich by sme férové voľby zorganizovať nedokázali," poznamenal.



Na Slovensku sa koná v sobotu referendum. Ľudia sa v ňom môžu vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR.