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V bratislavskom Ružinove sú traja kandidáti na starostu
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Na starostu bratislavskej mestskej časti Ružinov kandidujú súčasný šéf miestnej samosprávy Martin Chren (Tím Ružinov), ekonóm a miestny poslanec Peter Strapák (nezávislý) a administratívny pracovník a sprievodca cestovného ruchu Ivor Švihran (nezávislý). Zoznam zaregistrovaných kandidátov po zasadnutí miestnej volebnej komisie zverejnila mestská časť na svojom webe.
O mandát v 25-člennom miestnom zastupiteľstve zabojuje 76 kandidátov, z toho štyria nezávislí. O hlasy voličov sa v Novom Meste uchádza 24 žien a 52 mužov. Najmladšou kandidátkou je 21-ročná študentka, najstarším kandidátom je 79-ročný dôchodca.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
O mandát v 25-člennom miestnom zastupiteľstve zabojuje 76 kandidátov, z toho štyria nezávislí. O hlasy voličov sa v Novom Meste uchádza 24 žien a 52 mužov. Najmladšou kandidátkou je 21-ročná študentka, najstarším kandidátom je 79-ročný dôchodca.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.