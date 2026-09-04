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V bratislavskom Ružinove sú traja kandidáti na starostu

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Na snímke z dronu pohľad na Bratislavu a Ružinov. V Bratislave, 26. marca 2021. Foto: TASR - Michal Svítok

Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.

Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Na starostu bratislavskej mestskej časti Ružinov kandidujú súčasný šéf miestnej samosprávy Martin Chren (Tím Ružinov), ekonóm a miestny poslanec Peter Strapák (nezávislý) a administratívny pracovník a sprievodca cestovného ruchu Ivor Švihran (nezávislý). Zoznam zaregistrovaných kandidátov po zasadnutí miestnej volebnej komisie zverejnila mestská časť na svojom webe.

O mandát v 25-člennom miestnom zastupiteľstve zabojuje 76 kandidátov, z toho štyria nezávislí. O hlasy voličov sa v Novom Meste uchádza 24 žien a 52 mužov. Najmladšou kandidátkou je 21-ročná študentka, najstarším kandidátom je 79-ročný dôchodca.

Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
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