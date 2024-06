V bratislavskom Starom Meste na prvých voličov nečakali

Bratislava 8. júna (TASR) - Sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa v okrsku č. 17 v bratislavskom Starom Meste začali načas a bez problémov. Pred volebnou miestnosťou okrsku, ktorý pred piatimi rokmi zaznamenal vyše 50-percentnú účasť voličov, čakali prví záujemcovia o hlasovanie už pred 7.00 h.



"Niektorí tu boli už o pol siedmej," spresnila pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie Adriana Petrová. Začiatok i prvé minúty volieb boli plynulé. "Začali sme na sekundu presne, všetko prebieha tak, ako má, voliči prichádzajú," zhodnotila prvé minúty. Očakáva, že podľa záujmu hneď na začiatku volieb bude aj tentoraz slušná volebná účasť.



Jedna z prvých hlasujúcich, pani Zuzana, odôvodnila svoju účasť záujmom, aby Slovensko nevybočilo z cesty, na ktorú svojím vstupom do Európskej únie nastúpilo. "Hoci som vo veku, v ktorom by sa mohlo povedať, že mi to môže byť jedno, nie je mi jedno, akú budúcnosť budú mať moje deti a vnúčatá," zdôraznila.



Pán Jaroslav upozornil, že ako obyvatelia členskej krajiny Únie majú Slováci nielen práva, ale aj zodpovednosť zaujímať sa o to, ako vyzerá a ako sa vyvíja európske spoločenstvo. "Preto je podľa môjho názoru aj našou povinnosťou prísť voliť a spolurozhodovať o tejto budúcnosti," dodal.



Vo voľbách do EP môže na Slovensku voliť približne 4,37 milióna voličov. Prvýkrát môže v európskych voľbách hlasovať takmer 260.000 mladých ľudí. Definitívne výsledky v poradí piatych eurovolieb na Slovensku budú zverejnené v nedeľu (9. 6.) po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách EÚ. Zverejnia ich na stránke www.volbysr.sk.