< sekcia Regióny
V bratislavskom Starom Meste sú štyria kandidáti na starostu
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - V bratislavskom Starom Meste sa o hlasy v októbrových samosprávnych voľbách budú uchádzať štyria kandidáti na starostu a 70 záujemcov o poslanecké kreslá v miestnom zastupiteľstve. Vyplýva to zo zoznamov zaregistrovaných kandidátov, v piatok ich zverejnilo Staré Mesto na svojom webe.
Zo starostovskej pozície chcú Staré Mesto v nadchádzajúcom volebnom období viesť architektka a urbanistka Zuzana Aufrichtová (Krajina, KDH, Konzervatívci - Kresťanská únia, NOVA), vysokoškolská pedagogička a podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Petra Hitková (Starostovia a nezávislí kandidáti), súčasný starosta Starého Mesta Matej Vagač (Progresívne Slovensko, Team Bratislava, Sloboda a Solidarita, Demokrati) a takisto podnikateľ Miroslav Vetrík (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Život - národná strana).
Podobne ako u kandidátov na starostu aj v prípade 70 uchádzačov o mandát v miestnom zastupiteľstve sú všetci kandidátmi s podporou politických strán, hnutí a koalícií, prevahu majú muži (42 oproti 28). Vekovo najzrelšou je kandidátka vo veku 72 rokov, najmladší kandidát má 24.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Zo starostovskej pozície chcú Staré Mesto v nadchádzajúcom volebnom období viesť architektka a urbanistka Zuzana Aufrichtová (Krajina, KDH, Konzervatívci - Kresťanská únia, NOVA), vysokoškolská pedagogička a podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Petra Hitková (Starostovia a nezávislí kandidáti), súčasný starosta Starého Mesta Matej Vagač (Progresívne Slovensko, Team Bratislava, Sloboda a Solidarita, Demokrati) a takisto podnikateľ Miroslav Vetrík (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Život - národná strana).
Podobne ako u kandidátov na starostu aj v prípade 70 uchádzačov o mandát v miestnom zastupiteľstve sú všetci kandidátmi s podporou politických strán, hnutí a koalícií, prevahu majú muži (42 oproti 28). Vekovo najzrelšou je kandidátka vo veku 72 rokov, najmladší kandidát má 24.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.