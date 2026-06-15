Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. jún 2026Meniny má Blanka a Bianka
< sekcia Regióny

V bratislavskom tuneli Sitina sa konalo cvičenie simulovanej nehody

.
Na snímke bratislavský tunel Sitina. Foto: TASR - Tomáš Halász

Námetom cvičenia bola simulovaná dopravná nehoda autobusu a dvoch osobných motorových vozidiel s následným požiarom v tunelovej rúre a väčším počtom zranených osôb.

Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - V bratislavskom tuneli Sitina sa počas víkendu (13. - 14. 6.) konalo rozsiahle taktické cvičenie zložiek Integrovaného záchranného systému, ktoré si z dôvodu bezpečnosti vyžiadalo dočasné uzatvorenie tunela. Námetom cvičenia bola simulovaná dopravná nehoda autobusu a dvoch osobných motorových vozidiel s následným požiarom v tunelovej rúre a väčším počtom zranených osôb. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Cieľom cvičenia bolo preveriť pripravenosť a koordináciu jednotlivých záchranných zložiek pri riešení závažnej udalosti v cestnom tuneli, efektívnosť komunikácie medzi zasahujúcimi subjektmi, funkčnosť technologických systémov tunela, ako aj postupy pri evakuácii, záchrane osôb a riadení dopravy.

„Takéto cvičenia sú nevyhnutnou súčasťou prípravy záchranných zložiek na mimoriadne udalosti a prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky,“ ozrejmili policajti.

Do cvičenia sa zapojili príslušníci krajskej bratislavskej polície, Hasičského a záchranného zboru, posádky záchrannej zdravotnej služby, pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti a ďalšie zložky podieľajúce sa na riešení mimoriadnych udalostí.
.

Neprehliadnite

Prezident: Spolupráca s Indiou ponúka pre SR príležitosti pre rozvoj

CELÉ ZNENIE: Spoločné vyhlásenie Indie a Slovenska

Peter Pellegrini je vo funkcii prezidenta dva roky

Carolina zdolala v šiestom finále Vegas 3:0 a získala Stanleyho pohár