V bratislavskom väzení mohlo voliť takmer 570 väzňov

Bratislava 29. februára (TASR) – V bratislavskom Ústave na výkon väzby (ÚVV) a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) mohlo voliť v sobotňajších voľbách 568 väznených osôb.



Členovia okrskovej volebnej komisie sem začali prinášať prenosnú volebnú urnu približne o 8.30 h. Najskôr mohli voliť väzni z otvoreného oddelenia. V sobotu sa v ÚVV a ÚVTOS v Bratislave nachádzalo dovedna 607 obvinených a odsúdených. Medzi nimi bolo 37 cudzincov a dvaja mladiství, ktorí nemali právo odovzdať svoj hlas. Najstarší väzeň v Bratislave, ktorý mohol voliť, má 77 rokov.



"Jednoduchá odpoveď, prečo idem voliť - je to moja občianska povinnosť a právo. Mám syna, ktorému chcem zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Dúfam, že sa mi to aj týmto spôsobom ako-tak podarí, viac dôvodov v tom nevidím," povedal pre TASR odsúdený Juraj K.



V 18 slovenských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a v ústavoch na výkon väzby, ako aj vo väzenskej nemocnici v Trenčíne začali v sobotu väzni voliť, keď členovia okrskových volebných komisií začali krátko po 8.00 h do jednotlivých ústavov prinášať prenosné volebné schránky.



"V piatok (28. 2.) sa v slovenských ústavoch nachádzalo celkom 1632 obvinených a 9061 odsúdených, z ktorých právo voliť má 1465 obvinených, 8909 odsúdených, spolu teda 10.374 osôb," uviedla pre TASR hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská. Vo výkone väzby sa k tomuto dátumu nachádzalo 25 obvinených mladších ako 18 rokov a vo výkone trestu 26 odsúdených mladších ako 18 rokov, a 268 cudzincov, ktorí nemajú volebné právo.