V bratislavskom očkovacom centre zatiaľ sprievod seniorov nezaočkovali

Bratislava 2. mája (TASR) - V bratislavskom veľkokapacitnom očkovacom centre (VOC) na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) počas soboty (1.5.) ako sprievod seniorov nad 70 rokov nezaočkovali nikoho. Pre TASR to povedal lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay.



Ako vysvetlil, počas soboty očkovali vakcínou od spoločnosti AstraZeneca, ktorá je určená ľuďom do 70 rokov, takže princíp "plus jeden" sa pri tomto type vakcíny realizovať nedá.



Počas nedele je podľa jeho slov objednaných len pár ľudí vo veku nad 70 rokov.



Možnosť dať sa zaočkovať ako sprievod osôb vo veku nad 70 rokov je platná od soboty (1.5.). Seniora môže na očkovanie sprevádzať len jedna osoba a týka sa len tých osôb nad 70 rokov, ktoré ešte nedostali prvú dávku vakcíny, teda nových registrácií.