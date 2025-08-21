< sekcia Regióny
V bratislavských jazierkach uhynula časť rýb
Podľa mestskej časti ide o ojedinelú a extrémnu situáciu.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - V jazierkach parku Jama v bratislavskom Novom Meste zaznamenala mestská časť havarijný stav, ktorý spôsobil úhyn časti rýb. Stáť za tým má kombinácia extrémnych teplôt a technická porucha vo filtrácii vody, k čomu sa neskôr pridal aj ďalší technický problém, ktorý spôsobil zatopenie všetkých čerpadiel. Mestská časť deklaruje, že konať začala, len čo havarijný stav cez víkend nastal.
„V posledných týždňoch bola voda v jazierku síce čiastočne zakalená, pretože technológia občas vypadávala. Avšak servisná firma vždy situáciu skontrolovala, technológiu nahodila a všetko bolo v poriadku,“ uviedla pre TASR vedúca referátu komunikácie Martina Goffová s tým, že zároveň priebežne zabezpečovali aj preventívne opatrenia v podobe aplikovania prospešných baktérií, ktoré pomáhajú stabilizovať ekosystém a zlepšovať kvalitu vody.
Ubezpečuje, že bezprostredne po zistení problému kontaktoval miestny úrad zazmluvneného dodávateľa, teda servisnú spoločnosť, ktorá zabezpečuje údržbu jazierka. Preveriť má zároveň stav filtračných jednotiek a navrhnúť možné riešenie. Uhynuté ryby čiastočne odstránili už cez víkend, začiatkom týždňa odstránili zvyšné.
„Je, žiaľ, smutné, že pri odstraňovaní poruchy počas víkendu tam firma ponechala okysličovacie čerpadlo, ktoré však bolo z jazierka odcudzené,“ poznamenala Goffová.
Podľa mestskej časti ide o ojedinelú a extrémnu situáciu. Technológia jazierka je pravidelne servisovaná, čistená a udržiavaná odbornou firmou. Zároveň podotýka, že ryby do jazierka neumiestnil miestny úrad, po výstavbe jazierka ich tam dala neznáma osoba a postupne sa rozmnožili. „Prvé jazierko, kam priteká čerstvá voda, má stále zdravé ryby, ktoré neuhynuli,“ doplnila Goffová.
„V posledných týždňoch bola voda v jazierku síce čiastočne zakalená, pretože technológia občas vypadávala. Avšak servisná firma vždy situáciu skontrolovala, technológiu nahodila a všetko bolo v poriadku,“ uviedla pre TASR vedúca referátu komunikácie Martina Goffová s tým, že zároveň priebežne zabezpečovali aj preventívne opatrenia v podobe aplikovania prospešných baktérií, ktoré pomáhajú stabilizovať ekosystém a zlepšovať kvalitu vody.
Ubezpečuje, že bezprostredne po zistení problému kontaktoval miestny úrad zazmluvneného dodávateľa, teda servisnú spoločnosť, ktorá zabezpečuje údržbu jazierka. Preveriť má zároveň stav filtračných jednotiek a navrhnúť možné riešenie. Uhynuté ryby čiastočne odstránili už cez víkend, začiatkom týždňa odstránili zvyšné.
„Je, žiaľ, smutné, že pri odstraňovaní poruchy počas víkendu tam firma ponechala okysličovacie čerpadlo, ktoré však bolo z jazierka odcudzené,“ poznamenala Goffová.
Podľa mestskej časti ide o ojedinelú a extrémnu situáciu. Technológia jazierka je pravidelne servisovaná, čistená a udržiavaná odbornou firmou. Zároveň podotýka, že ryby do jazierka neumiestnil miestny úrad, po výstavbe jazierka ich tam dala neznáma osoba a postupne sa rozmnožili. „Prvé jazierko, kam priteká čerstvá voda, má stále zdravé ryby, ktoré neuhynuli,“ doplnila Goffová.