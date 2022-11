V Bratislavských lesoch bude v pondelok hromadný odlov diviakov

Bratislava 6. novembra (TASR) - V bratislavských mestských lesoch bude v pondelok (7. 11.) medzi 8.00 a 13.00 h hromadný odlov diviakov. Uzavrú preto na nevyhnutný čas cestu od Sanatória (konečná autobusu MHD 43) po Medáreň (II.lom) a lesnú cestu od Sanatória hore na Tri Duby. Na sociálnej sieti o tom informujú Mestské lesy v Bratislave.



"Vzhľadom na závažnú situáciu s vysokým stavom populácie diviačej zveri a jej prenikaniu do intravilánu mesta bolo nevyhnutné prijať viacero opatrení na zníženie počtu diviakov," uviedli Mestské lesy v Bratislave. Forma intenzívneho odlovu je podľa nich efektívnym nástrojom na zlepšenie situácie premnoženia diviačej zveri. Minulý rok v bratislavských mestských lesoch odlovili 237 kusov diviačej zveri.



"Okrem spoločnej poľovačky sme od leta zvýšili aj individuálny odlov, najmä v oblasti nad Kramármi a Kolibou," spresnili. Intenzívny odlov je naplánovaný vždy na obdobie cez pracovné dni dopoludnia, aby sa obmedzenia dotkli čo najmenšieho počtu návštevníkov. Problémové diviaky v intraviláne mesta odchytávajú veterinári do klietok.



Hlavné mesto dlhodobo rieši problém s diviakmi. Čoraz častejšie sa diviaky objavujú aj v uliciach mesta. Vo viacerých bratislavských mestských častiach povolili v uplynulých mesiacoch mimoriadny odlov diviakov. Ak ľudia zbadajú diviaky v obývanom území, mali by kontaktovať mestskú políciu na čísle 159.