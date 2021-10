V bratislavských lesoch vybudujú nový rekreačný areál na Peknej ceste

Bratislava 14. októbra (TASR) - V bratislavských mestských lesoch sa začínajú stavebné práce na vybudovaní nového rekreačného areálu v areáli bývalých muničných skladov na Peknej ceste v bratislavských Krasňanoch. Na sociálnej sieti o tom informujú Mestské lesy v Bratislave.



Na Peknej ceste pribudne altánok pre grilovanie na streche pivnice so sedlovou strechou, odkazujúcou na pôvodný vzhľad hájovne. Opravená pivnica bude využívaná aj na ochutnávky lokálnych vín, ohniská so sedením na opekačky a trávnatá plocha na šport a hry detí. Chýbať nebude ani petangové ihrisko. Opravená bude aj miestna kamenná studňa.



"Areál bude slúžiť ako voľne prístupná oddychová zóna nekomerčného charakteru pre návštevníkov lesoparku. Práce by mali byť skončené na jar budúceho roku," spresnila bratislavská mestská príspevková organizácia.



Návštevníkov bratislavských mestských lesov upozorňuje o zvýšenú opatrnosť, keďže bude počas realizácie stavby turistická trasa vedúca cez areál naďalej prístupná. "Avšak trasu bude využívať aj zhotoviteľ stavby na dovoz materiálu," uviedli Mestské lesy v Bratislave. Ako alternatívnu trasu môže verejnosť využiť chodník cez vinohrady, ktorý nedávno zrekonštruovali.



Niekdajšia horáreň je z prelomu 19. a 20. storočia, neskôr ju vo funkcii nahradila nová horáreň a budova pôvodnej bola začlenená medzi budovy areálu muničných skladov. Radnica deklarovala, že pri obnove priestoru chce zachovať genius loci a v tejto súvislosti je zámerom využiť maximum existujúceho lokálneho materiálu, ktorý na mieste je.