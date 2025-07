V bratislavských mestských lesoch je možné pozorovať svetlušky

Bratislava 1. júla (TASR) - V bratislavských mestských lesoch je možné v tomto období pozorovať po zotmení svetlušky. Najčastejšie je ich vidieť na lúkach v okolí Kamzíka, Železnej studničky či Peknej cesty. Pozorovať ich bude možné približne ešte týždeň, kým skončí obdobie ich párenia. Pre TASR to uviedol Michal Noga, pracovník environmentálnej výchovy v Mestských lesoch v Bratislave.



„Ak ste to ešte nestihli, stále máte šancu. Je to čarovné nočné divadlo,“ skonštatoval Noga.



Pripomenul však zároveň, že svetlušky sú citlivé na svetelné znečistenie a zásahy do ich prirodzeného prostredia. Spolu s odborníkmi preto odporúča pohybovať sa potichu, s červeným svetlom alebo bez svietidiel. Svetlušky taktiež nemožno chytať.



Svetlušky sú chrobáky z čeľade svietivkovité, ktoré v období rozmnožovania komunikujú svetelnými signálmi. Väčšie, nelietajúce samičky čakajú a svietia na zemi alebo nízko na vegetácii a lákajú samčekov, ktorí pomaly a bezhlučne poletujú nočným lesom. Objavujú sa približne pol hodinu po západe slnka, najmä na okrajoch lesa. Približne po hodine ich aktivita ustane a v noci sa objavujú už len sporadicky.



Z biologického hľadiska ide podľa Nogu o bioluminiscenciu - svetlušky si dokážu samy produkovať svetlo v špeciálnych bunkách na brušku. Toto svetlo je veľmi efektívne, prakticky vôbec nevytvára teplo. Každý druh svetlušky má svoj špecifický „jazyk“ signálov, ktorým si partneri dávajú najavo svoju prítomnosť.



Svetlušky mohli pozorovať aj účastníci nedávneho podujatia Nočné (po)tvory, ktoré sa konalo v Centre ekovýchovy na Kamzíku. Kým sa zotmelo, viac ako 30 detí i dospelých si vypočulo prednášku venovanú nočným tvorom žijúcim v mestských lesoch. Po západe slnka sa návštevníci vybrali do lesa, kde sa im ukázali napríklad mláďatá sovy obyčajnej, netopiere, ježe, bystrušky či ropuchy.