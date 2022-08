V bratislavských P. Biskupiciach prijali sedem kandidatúr na starostu

Bratislava 31. augusta (TASR) - V bratislavských Podunajských Biskupiciach podalo kandidatúru na starostu mestskej časti sedem uchádzačov, na post miestneho poslanca v katastrálne najväčšej mestskej časti hlavného mesta ašpiruje 78 kandidátov. TASR o počtoch informovali z miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice. Mená zverejnia po verifikovaní zaregistrovaných kandidátov miestnou volebnou komisiou.



"Medzi kandidátmi na starostu kandiduje jeden ako nezávislý, ostatní sú stranícki kandidáti. V prípade kandidátov na poslancov sú všetci nominantmi strán a koalícií," uviedli.



V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov - hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa mohli podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb.