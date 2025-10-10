< sekcia Regióny
V bratislavských Rusovciach sa bude opäť cestovať do čias Rímskej ríše
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - V bratislavských Rusovciach, v dávnom sídle vojenského tábora Gerulata, sa v sobotu (11. 10.) návštevníci opäť vrátia o niekoľko storočí do minulosti. Konať sa tam bude historický festival Rímske hry. Priblíži, ako vyzeral vojenský život Rimanov počas štyroch storočí, ich vzdelávanie, architektúra či kultúra. Vráti autentickú atmosféru vojenského kastela, život legionárov, ich rodín, vtedajších remeselníkov aj obchodníkov.
„Rímske dedičstvo priťahuje pozornosť nielen archeológov a bádateľov, ale aj milovníkov histórie. Význam ich pôsobenia v Rusovciach a blízkom okolí prekračuje hranice Slovenska. Celodenný program je vystavaný tak, aby sa návštevníci na chvíľu vrátili o dvadsať storočí späť,“ približuje Katarína Hulíková, riaditeľka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS).
Rímske hry otvoria na Balkánskej ulici, kde bude oddiel Legio XIII Quartodecima očakávať príchod cisárovnej Eusebie, manželky rímskeho cisára Constantina II., na jej ceste do Carnunta. Samotné podujatie sa bude odohrávať na viacerých stanovištiach v Rusovciach. Program je pripravený pre všetky vekové kategórie, laikov i odborníkov.
Chystajú sa napríklad i diskusia o rímskom sklárstve, workshop hry na perkusie a dobové nástroje či filmy o stavbe rímskej veslice Danuvina Alacris, pre deti tvorivé workshopy a herne so spoločenskými hrami, aktivity pre malých bádateľov i výcviky malých gladiátorov. Chýbať nebudú ani oddiely rímskych posádok a legionárov či živé tábory a remeselná dedinka, ktoré priblížia výstavbu, šperkárstvo, dobové lekárske nástroje alebo lukostreľbu.
Návštevníci sa oboznámia i s najnovšími výskumami, dozvedia sa o stálej expozícii múzea, liečebných postupoch z rímskych čias so simuláciami ošetrenia rímskeho vojaka. Pripravené sú diskusie s domácimi i zahraničnými hosťami z oblasti archeológie, spoznať Rusovce a históriu bude možné prostredníctvom viacerých filmov i tematických vychádzok. Vybrané z nich budú prispôsobené aj potrebám detí a znevýhodnených.
„Teším sa, že sa rímskej téme venuje čoraz viac pozornosti, a to zaslúžene. Dunaj bol hranicou Rímskej ríše štyri storočia, pravý breh Dunaja bol súčasťou tejto ríše. Danuvina Alacris je replikou rímskeho hliadkovacieho člna zo 4. storočia, rovnakých, na ktorých Rimania strážili svoje hranice,“ podotýka Margaréta Musilová, archeologička Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.
Program je zverejnený na webovej stránke www.rimskehry.sk.
