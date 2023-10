V bratislavských uliciach sa budú spočítavať ľudia bez domova

Bratislava 16. októbra (TASR) - V Bratislave sa v pondelok večer budú spočítavať ľudia bez domova. Akcie sa zúčastní vyše 50 pracovníkov z mimovládnych organizácií, pracujúcich s ľuďmi bez domova, aj takmer 50 dobrovoľníkov. Spolu so sociálnymi pracovníkmi pôjdu do terénu a vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb budú oslovovať ľudí bez domova a vypĺňať s nimi krátke dotazníky. TASR o tom informoval hovorca mesta Peter Bubla.



"Budeme tak vedieť lepšie ako hlavné mesto nastaviť naše aktivity spojené s manažmentom a ukončovaním bezdomovectva v našom meste," ozrejmil riaditeľ sekcie sociálnych vecí magistrátu hlavného mesta Bratislavy Sergej Kára. Organizačný tím z magistrátu spolu s Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR), partnerskými organizáciami a dobrovoľníkmi sa najprv stretne v centrále v Starej tržnici, odkiaľ sa pred zotmením vyberú sčítacie tímy do terénu.



"Anketári budú prostredníctvom dotazníkov okrem iného zisťovať príčiny straty bývania, zloženie domácnosti, ekonomickú situáciu či zdravotné problémy ľudí bez domova," vysvetlila výskumníčka IVPR Darina Kválová. Doplnila, že nebudú spočítavať iba ľudí, prespávajúcich vonku na ulici či v nocľahárňach, ale aj ľudí v neistom a nevyhovujúcom bývaní, v ubytovniach a chatkách. Takéto zameranie je dôležité z hľadiska prevencie straty bývania, keďže ľudia v neistom a nevyhovujúcom bývaní sú zvlášť ohrození.



Mimovládne organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, začali sčítavať koncom septembra na odľahlých miestach v teréne. Kľúčová časť sčítania prebieha v sčítací večer, kde sa zisťuje minimálny počet ľudí bez bývania, od ľudí prespávajúcich vonku až po ľudí v neadekvátnom, neistom bývaní. Do konca októbra bude prebiehať dosčítanie v nocľahárňach a denných centrách, aby sa do sčítania dostali aj ľudia, ktorých sa počas jedného večera nepodarí zachytiť, no sú aktuálnymi klientmi služieb pre ľudí bez domova.