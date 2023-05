Bratislava 19. mája (TASR) - V bratislavských Vajnoroch má vzniknúť integrované parkovisko. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 300.000 eur bez DPH. Pribudnúť by malo 18 parkovacích miest, z toho jedno miesto vyčlenené pre imobilných. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy," uviedla samospráva v oznámení s tým, že má prispieť k trvalo udržateľnej regionálnej mobilite. Zmodernizovať by sa tak mal prestupný uzol vo Vajnoroch a tiež by sa mali zlepšiť podmienky pre podporu verejnej dopravy.



Mestská časť plánuje vytvoriť osvetlený priestor pre prechod chodcov z parkoviska do zmodernizovaného prístrešku autobusovej dopravy. "Čo zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky," podotkla samospráva.



Lehota na predkladanie ponúk do tendra je aktuálne do 26. mája.