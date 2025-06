V bratislavských Vajnoroch otvorili nové zariadenie pre seniorov

Bratislava 6. júna (TASR) - V bratislavských Vajnoroch otvorili v piatok nové zariadenie pre seniorov. Mestská časť týmto krokom zvyšuje dostupnosť a rozsah sociálnych služieb, ktoré poskytuje, pričom starostlivosť o seniorov považuje dlhodobo za jednu zo svojich priorít. Nejde však o denný stacionár, ale zariadenie pre seniorov v kategórii ťažkej odkázanosti. Náklady na výstavbu boli viac ako 1,3 milióna eur, hradené boli aj z eurofondov.



„Cítime veľkú zodpovednosť a rešpekt voči všetkým seniorom, ktorým sme nesmierne vďační za to, že sme tu a že Vajnory sú také, aké sú. Dnes je ten deň, keď oficiálne otvárame a sme pripravení prijímať budúcich klientov,“ uviedol pre TASR starosta Vajnôr Michal Vlček.



Zariadenie má podľa neho poskytnúť nielen strechu nad hlavou, ale najmä bezpečie, ľudský prístup a dôstojné podmienky pre seniorov. A to tých, ktorí už nemôžu alebo nemajú možnosť, zo zdravotných, osobných, rodinných či iných dôvodov, zostať vo svojom prirodzenom rodinnom prostredí. Zo zariadenia sa má stať miesto, kde sa budú seniori cítiť bezpečne, prijato a rešpektovane a kde nájdu aj možnosti sociálneho vyžitia. Prioritne by malo ísť o seniorov z Vajnôr, ak sa však bude dať, sú pripravení pomôcť aj seniorom z okolia.



Starosta zároveň podotkol, že ide o náročný projekt, nielen z pohľadu realizácie, ale aj financií. Pri rozpočte mestskej časti, ktorý je na úrovni štyroch miliónov eur, by nebolo možné takéto zariadenie vybudovať, samospráve výrazne pomohli financie z EÚ. Mestská časť sa spolupodieľala na výstavbe, rovnako tak bude participovať aj na prevádzke zariadenia, ktorú bude zabezpečovať nezisková organizácia Opatríme Vás zabezpečujúca už terénnu službu.



„Seniori si zaslúžia dôstojnú jeseň života, ale tiež majú svoje limity. A je spoločná zodpovednosť sa o nich postarať,“ podotkol Vlček odkazujúc štátu, aby pozornosť venoval aj budovaniu takýto zariadení a spolufinancovaniu ich prevádzky, ktoré tiež nie sú lacné.



S projektom začala mestská časť v roku 2018. Samotnej výstavbe predchádzala projektová dokumentácia i schvaľovací proces či žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Po vybudovaní bolo zároveň potrebné zariadenie zariadiť a taktiež zaradiť do systému sociálnych služieb.