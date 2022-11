V bratislavskej Katedrále sv. Martina sprístupnia krypta

Bratislava 2. novembra (TASR) - V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude do 8. novembra sprístupnená krypta. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska na svojom webe.



Verejnosť môže priestory krypty navštíviť v čase do 18.00 h s výnimkou svätých omší.



Od 3. do 8. novembra, okrem nedele 6. novembra, bude sprístupnená aj krypta v Kostole sv. Jána z Mathy v Bratislave. Otvorená bude v čase od 7.30 do 8.00 h a od 16.30 do 17.30 h.